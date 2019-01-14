Son Dakika Haberleri: Gaca Tiyatro İstanbul İzleyicisiyle Buluşuyor

Gaca Tiyatro İstanbul İzleyicisiyle Buluşuyor

1 saat önce

Gaca Tiyatro; Sırp oyun yazarı, senarist, tiyatro ve sinema yönetmeni Duşan Kovaçeviç'in 1976 yılında kaleme aldığı Yıldız Tozu oyunu ile İstanbul izleyicisiyle buluşuyor.

Gaca Tiyatro İstanbul İzleyicisiyle Buluşuyor, System.String[]

Bilge Emin çevirisiyle, Nail Pelivan'ın sahneye koyduğu eser, modern dünyaya bir gönderme. Marko ve eşi Kaça, Yelena ve eşi İvan adında dört karakterin yaşadığı karmaşık ilişkiler üzerinden; evlilik, beklentiler ve yaşamın kısır döngüsü, absürd bir komedi olarak sahneleniyor.

Oyunİstanbulda 17 Ocak PerşembeTiyatro Akla Kara'da, 18 Ocak Cuma İkinci Kat'ta 30 Ocak Çarşamba Tatavla Sahne'de perdelenecek. Burcu Yaşar, Enver Öksüz, Nevran Yıldız, Süleyman Köseoğlu'nun oyunculuğuyla sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: Bültenler

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