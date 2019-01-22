Gaffar Okkan Hentbol Turnuvası İle Anılıyor

Ankara, Eskişehir ve Hatay kentlerinden 200 sporcunun katıldığı Hentbol Turnuvası'nda ilk maç Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Ankara Ted Koleji Spor arasında yapıldı.

Şehit Ali Gaffar Okkan ansına düzenlenen Hentbol Turnuvası ilk düdük ile başladı. Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor salonunda 4 kulübün katıldığı 12 takımdan 200 sporcunun mücadele edeceği turnuva 25 Ocak Cuma günü sona erecek.

Turnuvanın açılış seremonisinde tüm takımlara başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Neşet Arduç, "Büyükşehir Belediyesi olarak Şehit Gaffar Okkan'ı böyle bir turnuva ile anmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Gaffar Okkan ile Eskişehir'de görev yaptığı zaman tanışmıştık. O kadar güzel şeyler yaptı ki sadece Eskişehir değil, Türkiye'nin birçok ilinde sıra dışı içten samimiyeti ile insanların yanında olmuştur. Kendisini bu turnuva vesilesi ile biz kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.