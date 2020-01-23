Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 19. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 19. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu - Son Dakika

Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 19. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu

6 saat önce

Diyarbakır'da, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen Ali Gaffar Okkan için bir dönem görev yaptığı Eskişehir'de mevlit okutuldu.

Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 19. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu, System.String[]

Diyarbakır'da, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen Ali Gaffar Okkan için bir dönem görev yaptığı Eskişehir'de mevlit okutuldu.

Reşadiye Camisi'ndeki mevlidin ardından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Mevlide, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın, müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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