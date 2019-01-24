Son Dakika Haberleri: Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru Anıldı

Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru Anıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru şehit edildikleri yerde anıldı.

Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru Anıldı, System.String[]
Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru şehit edildikleri yerde anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, aradan 18 yıl geçmesine rağmen halkın Okkan'ı unutmadığını belirterek, "Rabbim bizlere de böyle bir şehadeti nasip eder inşallah" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de, uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için anma töreni düzenlendi. Şehit edildikleri yerde yaptırılan anıtın önünde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Kıbrıs Gazileri, polisler, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Törende, anıta karanfil bırakılıp, Okkan ve polis memurları için dua edildi.

Emniyet Müdürü Arslan, Okkan'ın şehit edilmesinin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen Diyarbakır halkının kendisini unutmadığını ve törene katıldığını belirterek, "Bu katılımlar müdürümüzün Diyarbakır'a yaptığı hizmetleri gösteriyor. Rabbim bizlere de böyle bir şehadeti nasip eder inşallah. Diyarbakır halkının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala da, onu unutmamış ve ilk günkü gibi burada olmuş olmaları bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Müdürümüzün o tarihte Diyarbakır'a yapmış olduğu hizmetlerinde bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Gaffar Okan, Güncel
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