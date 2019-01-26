Son Dakika Haberleri: Gaffar Okkan ve Şehitler İçin Çiğköfte Dağıtıldı

Gaffar Okkan ve Şehitler İçin Çiğköfte Dağıtıldı

1 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve aziz şehitlerimiz için çiğköfte ve ayran dağıttı.

Gaffar Okkan ve Şehitler İçin Çiğköfte Dağıtıldı, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve aziz şehitlerimiz için çiğköfte ve ayran dağıttı.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şahadetinin 18. yılı münasebetiyle cami çıkışında cemaate çiğköfte ve ayran dağıttı.

Emine Uyumaz Camii'nde ki namaz sonrasında 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy isimli şehitler rahmetle anıldı.

Metin Alper, şehitlerimizi rahmet ve minnet ile andıklarını belirtti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Metin Alper, Adıyaman, Gaffar Okan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:47:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaffar Okkan ve Şehitler İçin Çiğköfte Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]