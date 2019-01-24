Gaffar Okkan ve Silah Arkadaşları Anıldı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 18'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 18'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakırlıların Okkan'ı unutmadığını belirterek, "Hala ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor" dedi.



Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve polisler ile çok sayıda kişi katıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, anma programında Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafının yer aldığı, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartı taşıdı. Programda Kur'an-ı Kerim okunurken, çevredeki binalarda oturanların, evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asıp, pencereden dua ettiği görüldü.



Anma programında konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Aslan, Diyarbakırlıların, şehit Emniyet Müdürü Okkan ve arkadaşlarını 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadıklarını belirterek, "Diyarbakır halkının hala onu unutmamış olması, hala ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Sayın müdürümüzün o günkü tarihlerde yapmış olduğu hizmetlerin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Sayın müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere de böyle bir şahadet nasip eder inşallah" dedi.



Duaların ardından törene katılan İl Emniyet Müdürü Aslan ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı.



- Diyarbakır

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı

Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor