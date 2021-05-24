Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar - Son Dakika

Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar

Kurtarılan martıya tuttukları balıkları yedirdiler

ANTALYA - Çevreye atılan misina ve balıkçı iğneleri bu kez Antalya'da bir martının gagasına dolandı. Teknesine konan martının gagasında misinayı gören balıkçı, martı ile birlikte karaya gelerek, çevredekilerin yardımı ile dolanan misinayı martının ağızından çıkardı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, teknesine konan martının gagasına misina dolandığını fark eden balıkçı, martıyı balıkçı barınağı diye adlandırılan liman bölgesine getirdi. Çevredeki balıkçıların yardımı ile dolanın misinayı, martının ağızından çıkartıldı. Martının ağızından misinayı çıkaran balıkçılar ise tuttukları balıkları martıya yedirdi. Yürekleri ısıtan görüntü, olay yerinde bulunan bir vatandaşın çektiği telefon kamerasına yansıdı.