Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah'tan "ana dil günü" mesajı

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü" dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü" dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı. Mesajında Gagauz halkının "Ana Dili Günü"nü tebrik eden Vlah, dilin korunmasının önemine işaret etti. Vlah, "Ana dilimiz ne kadar yaşarsa halkımız da o kadar yaşar." ifadesini kullandı. Gagauzca şiir okuyan Vlah, halkı şiir okuyarak video paylaşmaya davet etti. Gagauz dili günü, Gagauz papaz Mihail Çakir'in doğum gününde kutlanıyor. Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga kentinde 1861'de doğan Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynadı. "Besarabyalı Gagauzların Tarihi" kitabının yazarı Çakir'in, Hıristiyan dini metinlerini Gagauz diline çevirdiği birçok kitabı bulunuyor. Mihail Çakir, 8 Eylül 1938'de vefat etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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