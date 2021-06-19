Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah, Türkiye'nin desteklerinin bölgenin kalkınmasına katkı sağladığını söyledi - Son Dakika

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'nin bölgede hayata geçirdiği eğitim, sağlık ve altyapı projelerine ilişkin, "Türkiye'nin destekleri, iş ve kalkınma alanında yaptıkları, Gagauz Özerk Yeri'ne çok yardım ediyor." dedi.

Vlah, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle bulunduğu Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Foruma davet edildiği ve kendisi gibi birçok davetliyle bir araya gelme şansını bulduğu için Türkiye'ye teşekkür eden Vlah, "Bu foruma katılan devletlerin konuşmalarından nasiplenmek istiyoruz." diye konuştu.

Gagauz Özerk Yeri'nin özerklik elde ettiği günden bu yana, Türkiye'ye, verdiği destekten ötürü minnettar olduklarını dile getiren Vlah, "Türkiye bizim her zaman yanımızdaydı, bize çok yardım ettiler. Gagauz Özerk Yeri'nde ve Moldova'da birçok proje yaptılar. Bu projelerden eğitim alanında ve sağlık alanında yapılan projeler önde geliyor. Gagauz Özerk Yeri'nde kreşler, huzur evleri yaptınız. Gagavuzlar için güzel olanı yapmayı düşündünüz." dedi.

Vlah, Türkiye'nin bölgede yaptığı su, kanalizasyon ve diğer altyapı projelerine ilişkin de "Halklarımız çok yakındır. Bir dili konuşuruz, birbirimizi anlarız. Türkiye'nin destekleri, iş ve kalkınma alanında yaptıkları, Gagauz Özerk Yeri'ne çok yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türkler, Gagauz Özerk Yeri'ne daha sık gelsinler"

Türkiye'ye her gelişinde Türk iş insanlarına, Moldova ve Gagavuz Özerk Yeri'ne gelmelerini teklif ettiğini söyleyen Vlah, "Birlikte yeni iş yerleri açmamız gerektiğini düşünüyorum. Gagauzlar çalışsın ve kazansın." diye konuştu.

Gagauz çocuklarının mühendislik ve bilgi işlem alanlarında çalışması için de yatırım ve destek beklediklerini vurgulayan Vlah, Gagauzların yer alacağı Moldova Parlamentosunda çıkarılacak yasalarla halkının ülkede daha rahat yaşayabileceğini ifade etti.

Vlah, Gagauz Türkçesinin yeni nesillerce konuşulması için kreşlerde Moldovaca ile Rusçanın yanında haftanın bir günü Gagauzca eğitimi verildiğini belirterek "Biz istiyoruz ki çocuklarımız bu dilleri bilsinler, insanları anlasınlar ve anadilimizi konuşsunlar. Onun için dilimizi korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının da Gagauz Özerk Yeri'ne daha sık gelmesi gerektiğini söyleyen Vlah, "Daha sık gelsinler, Gagauz Özerk Yeri'nde kendi dilimizde konuşalım." ifadesini kullandı.

Vlah, ADF'de yaptıkları çalışmaları anlatacaklarını belirterek Türkiye ile Gagauz Özerk Yeri'nin gelecekte daha fazla proje üreteceğini sözlerine ekledi.