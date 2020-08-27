Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu - Son Dakika

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, "Başkonsolosluğun açılışı, hem Gagauz Özerk Yeri hem de Moldova için çok önemli bir adım. Bu açıdan herkesi kutluyorum. Buna ihtiyacımız vardı." dedi.

Vlah, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu.

Vlah, "Başkonsolosluğun açılışı, hem Gagauz Özerk Yeri hem de Moldova için çok önemli bir adım. Bu açıdan herkesi kutluyorum. Buna ihtiyacımız vardı." dedi.

Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'ne kuruluşundan bu yana destek olduğunu vurgulayan Vlah, "İki halk arasında kültür, sosyal, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlardaki bağlar yüksek seviyeye ulaştı, iş birliği gelişti. Türkiye'nin bölgede hayata geçirdiği projeler Gagauz Özerk Yeri'nin gelişmesine yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

Vlah, Moldova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Gagauz Özerk Yeri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda büyük potansiyele sahip. Bu noktada kalmamalıyız, birlikte ileri gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Gagauz Özerk Yeri iki ülke arasında bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedir"

Törende konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya, Moldova'nın bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümünde Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun açılışına katılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Tsulya, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moldova halkı ile milli günümüzü kutlaması bizim için çok önemlidir. Bu, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın düzeyini ve kalitesini yeniden tescil etmiştir." dedi.

İki ülkenin ortak gayretleri sonucunda Moldova ve Türk vatandaşlarının serbestçe ticaret yapabildiklerini, vize almadan seyahat edebildiklerini ve yerel düzeyde ortaklıklar kurabildiklerini hatırlatan Tsulya, "Gagauz Özerk Yeri iki ülke arasında bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedir." diye konuştu.

Tsulya, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun görevleri arasında iki ülke arasındaki "özel" ilişkiyi daha ileriye götürmenin yanında Gagauz dili ve kültürünün tanıtılması ve Gagauz Özerk Yeri ile Moldova'nın güney bölgesinin kalkınması gibi konuların da yer alacağını söyledi.

Türkiye ile ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini vurgulayan Tsulya, "Biz Moldova ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha sıkı olmasını istiyoruz. Türk yatırımcıların, Türk şirketlerin Moldova'ya gelmelerini istiyoruz. Bu şekilde uzun yıllar önce belirlediğimiz 1 milyar ABD doları ticaret hacmine ulaşmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tsulya, konuşmasının bitiminde Moldova halkı adına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Türkiye'nin Moldova'ya yapmış olduğu yardımlardan dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.