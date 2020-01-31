Gagauz Özerk Yeri'nde, Elazığ depreminde yaşamını yitirenler için ayin yapıldı - Son Dakika
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Gagauz Özerk Yeri'nde, Elazığ depreminde yaşamını yitirenler için ayin yapıldı

6 saat önce

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'ndeki kilisede yapılan ayinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere ve Türk halkına dua edildi.

Gagauz Özerk Yeri'nde, Elazığ depreminde yaşamını yitirenler için ayin yapıldı, System.String[]

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'ndeki kilisede yapılan ayinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere ve Türk halkına dua edildi.

Papaz Vasiliy, başkent Komrat'taki kilisede cemaatle okuduğu duanın ardından yaptığı konuşmada, "Bu büyük üzüntü, Elazığ'da aniden yaşandı. Allah, ölenlerin günahlarını bağışlasın, ailelerine ve yakınlarına da sabır versin." ifadelerini kullandı.

"Gagauz halkı, Türkiye'nin yanında"

Ayine katılanlar arasında yer alan "Ana Sözü" gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Todur Zanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Gagauz halkının depremde ölenlerin yasını tuttuğunu kaydeden Zanet, "Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi çok seviyoruz. Allah, bizleri bu tür felaketlerden korusun." dedi.

Zanet, 2014'te Elazığ'ı ziyaret ettiğini anlatarak, "Elazığlılar çok sıcak karşılamıştı. Elazığ halkı, cana yakın ve misafirperver. Onlar için dua ediyoruz." diye konuştu.

Sivrice, Moldova, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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