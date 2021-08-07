Gagauz Özerk Yeri'nde "Kilim Günü" kutlandı - Son Dakika

Gagauz Özerk Yeri'nde "Kilim Günü" kutlandı

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde "Kilim Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde "Kilim Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gagauz Özerk Yeri'nin Gaydar köyünde düzenlenen etkinliğe, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan ve çok sayıda kişi katıldı. Vlah, burada yaptığı konuşmada, Gagauz kültürünün korunması gerektiğini belirterek, "Atalarımızın değerlerini ve ruhunu yansıtan birçok harika gelenek bizlere miras kaldı. Bu değerler birliğimizin temelini oluşturabilir ve oluşturmalıdır." ifadesini kullandı. Gagauz Türklerinin kültürüne has renkli kilim ve halıların sergilendiği etkinlikte, yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte, Gagauz türküleri okundu ve yemekleri ikram edildi.

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