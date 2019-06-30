Son Dakika Haberleri: Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimleri
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Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimleri

21 dakika önce

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi yüzde 50,35 katılım oranıyla tamamlandı.

Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimleri, System.String[]
Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi yüzde 50,35 katılım oranıyla tamamlandı.
Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan ilk verilere göre, Gagauz Özerk Yeri'nde seçime katılım yüzde 50,35 olarak kaydedildi.
Komisyon, başkanlık seçimi için verilen oyların sayım işlemini sürdürüyor.
Mevcut Başkan İrina Vlah'ın yeniden aday olduğu seçimde, Gagauz Halkı Harekatı lideri İvan Burgucu, eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) üyesi Dmitriy Monol ve Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyesi Sergey Çimpoeş başkanlık için yarıştı.
Vlah, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimlerin geçerli olması dolayısıyla herkesi kutluyorum. Seçimlerde oy kullananlara teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Merkez, Moldova, Güncel
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