Gagauz Özerk Yeri'nden gelen doktorlara TİKA'dan eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta bulunan Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezinde görev yapan sağlık personeline Türkiye'de eğitim programı düzenledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa 6 uzman doktor ve 1 hemşire katıldı.

Sağlık personelinin bilgi ve tecrübesinin artırılmasını hedefleyen ve 3 hafta süren programda Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji ve Radyoloji branşlarında eğitim verildi.

Ekim 2018'de açıldı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verilen merkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ekim 2018'de hizmete açılmıştı.

56 yatak kapasiteli ve Komrat'ta bölge hastanesi yerleşkesi içerisinde yer alan merkez, toplam 6 bin 800 metrekare alan üzerinde 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip.