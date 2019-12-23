Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Gagauzların haklarının Moldova anayasasında yer alması gerektiğini belirterek, "Gümrük ve vergi toplama haklarımız elimizden alındı.

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Gagauzların haklarının Moldova anayasasında yer alması gerektiğini belirterek, "Gümrük ve vergi toplama haklarımız elimizden alındı. Eğitim ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanıyla ilgili yasalar tartışılıyor. Bu, kabul edilmez bir durum ve Komrat ile Kişinev arasında 1994'te sağlanan anlaşmalara aykırıdır." dedi.

Başkent Komrat'ta Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın yanı sıra TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Altay, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) Başkanı Vladimir Kısa, eski Moldova Cumhurbaşkanı Pyotr Luçinskiy, eski Gagauz Özerk Yeri Başkanı Georgiy Tabunşçik ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Vlah, burada yaptığı konuşmada, Gagauz Özerk Yeri'nin 23 Aralık 1994'te kurulduğunu hatırlatarak, "Gagauz halkı çok uzun ve zor bir yoldan geçti. Gagauzlar, 25 yıldır Moldova'da millet olarak tanınıyor. Bu sadece Gagauzya'nın değil, bütün Moldova'nın bayramıdır." ifadesini kullandı.

Moldova hükümetinin, Gagauz Özerk Yeri'nin haklarını ellerinden aldığına dikkati çeken Vlah, "Gümrük ve vergi toplama haklarımız elimizden alındı. Eğitim ve ekonomi alanıyla ilgili yasalar tartışılıyor. Bu, kabul edilmez bir durum ve Komrat ile Kişinev arasında 1994'te sağlanan anlaşmalara aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vlah, Gagauz Özerk Yeri haklarının, Moldova anayasasında yer alması gerektiğini vurguladı.

"Özerkliğin işlemesi, Gagauzya ve Moldova arasındaki bağları güçlendirecek"

TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Altay ise Gagauzlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye, Moldova'nın dostu ve sizlerin kan kardeşidir. Sizler de bizi kardeş olarak kabul ediyorsunuz." diye konuştu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Moldova hükümetiyle özerklik konusunda uzlaşıya vardığını hatırlatan Altay, "Barışın ve huzurun bugüne kadar devam etmesi, özerkliğin kabul edilmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunun göstergesidir. Türkiye, soydaşlarımıza güvenen devlet yöneticilerini takdir ve teşvik etmeye devam edecektir." dedi.

Gagauz Özerk Yeri'nin özerklik statüsüne işlerlik kazandırılmasına yönelik yasa değişikliği çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini dile getiren Altay, "Özerkliğin tam layıkıyla işlemesi, hem Gagauzya ve Moldova arasındaki bağları hem de bütün ülkeyi daha güçlü kılacaktır." ifadesini kullandı.

Altay, Türkiye'nin, Gagauz Özerk Yeri'nde birçok projeyi hayata geçirdiğini ve Gagauz halkına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Etkinlik, Gagauz türkülerinin okunması ve yöresel halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Türkiye, Moldova, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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