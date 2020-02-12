Gagauzya'da kardeş kente ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gagauzya'da kardeş kente ziyaret - Son Dakika

Gagauzya'da kardeş kente ziyaret

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesinden bir heyet, Gagauzyer Özerk Bölgesi'nde bulunan kardeş şehir Çeşme köyü belediyesini ziyaret etti.

Gagauzya'da kardeş kente ziyaret, System.String[]

Gölbaşı Belediyesinden bir heyet, Gagauzyer Özerk Bölgesi'nde bulunan kardeş şehir Çeşme köyü belediyesini ziyaret etti.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatı ile gerçekleşen ziyarette heyet başkanlığını MHP Meclis üyesi Savaş Mülazımoglu yaptı. Heyette ayrıca AK Parti grubu adına Serkan Aydoğan, CHP grubu adına Sinan Acar, İYİ Parti grubu adına Hasan Güler ve Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Rasim Yanık yer aldı. Gölbaşı heyeti, Gagauzyer Halk Meclisi Başkanı ve başkent Komrat'ta belediye başkanı tarafından da kabul edildi. Gölbaşı heyeti Gagauzyer Özerk Bölgesi'nde yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayına da katıldı. Heyete başkanlık eden MHP Meclis Üyesi Savaş Mülazımoğlu, ziyaret sonrası gönderilen hediyeleri Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e teslim ederek, ziyaret hakkında bilgiler verdi.


"Lider ülke ülküsüne kaynak teşkil ediyoruz"


Ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan Şimşek, "Türk milliyetçiliği düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in 'Vatan ne Türkiye'de Türklere ne Türkistan, vatan büyük bir müebbed bir ülkedir: Turan' diyerek, Milliyetçi Hareketin 'Lider ülke' ülküsüne kaynak teşkil ediyoruz. Türk dünyasının kültür birliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi için Gölbaşı Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklar içerisinde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve direktifleri doğrultusunda Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Çeşme köyü ile kardeş kent uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Kan ve soy bağımız olan Gagavuz kardeşlerimizi Gölbaşı Belediyesi adına ziyarete giden heyetimize göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Gönderdikleri bu güzel hediyeler içinde minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de Çeşme köyü yöresi milletvekili Sayın Ekatirana Jekova'ya, Komrat Belediye Başkanı Sayın Sergey Anastasov'a ve heyetimizi ağırlayan diğer tüm yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii kardeş kent uygulamasında resmi olarak kardeşlik isteğimizi karşılıklı teyit ettiğimiz Çeşme Köyü Belediye Başkanı Sayın Sofia Jekova'ya, belediye meclis üyelerine ve tüm Çeşme köylülere minnet ve şükranlarımı sunuyor, kardeş kent sözleşmemizin hem Çeşme köylü kardeşlerimize hem de Gölbaşılı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Çeşme, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızlık suçlamasına maruz kaldıktan sonra intihar eden polisin, 2 amirine soruşturma
Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar... Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gagauzya'da kardeş kente ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]