Gagavuzya heyeti Mogan'da tekne turu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gagavuzya heyeti Mogan'da tekne turu yaptı - Son Dakika

Gagavuzya heyeti Mogan'da tekne turu yaptı

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolü imzalamak için ilçede bulunan Gagavuzya heyeti, Mogan Gölü'nde tekne turu yaptı.

Gagavuzya heyeti Mogan'da tekne turu yaptı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolü imzalamak için ilçede bulunan Gagavuzya heyeti, Mogan Gölü'nde tekne turu yaptı.

Mogan'da tekne turuna çıkan Çöşmaküü Belediye Başkanı Sofia Jekova ve beraberindekiler, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti. Heyet tekne turunun ardından Mogan Gölü'nün etrafını gezdi.

Heyete, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi ve Gölbaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Osman Bostanoğlu da eşlik etti.

Jekova, "Gölbaşı Belediyesi ile kardeş şehir olmak istiyoruz. Burasını çok beğendik, çok güzel yerler var. Bizi güzel karşıladılar. Gölbaşı Belediye Başkanı bize destek olmak istiyor. Buna çok sevindik ve memnun kaldık." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Mogan Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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