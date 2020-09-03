GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'den e-ihracat değerlendirmesi Açıklaması

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer, e-ihracat sayesinde ticarette ulaşılamayan mesafelere ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Koçer, e-ihracat Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Gaziantep e-ihracatı Konuşuyor" konulu video konferansında, değerlendirmelerde bulundu.

Derneklerinin 27 yıldır ekonomi, eğitim, kültür ve sporda farkındalık oluşturmaya ve projeler üretmeye çalıştığını belirterek, Gaziantep'in sanayi kenti olduğunu ve 2019 yılında 7 milyar 471 milyon 526 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye'de 6.sırada yer aldığını anımsattı.

E- İhracat kavramının özellikle son yıllarda alıcıların hızla artması sonucu, satıcılar açısından ülkenin ve dünyanın en tercih edilen, ticareti şekillerinden konumuna haline geldiğini kaydederek, "Gaziantep Genç İş Adamları Derneği olarak, ihracat ve ticaret yapmak isteyenlerin ihracat kapılarını aralamak, bilinçlendirmek ve dijital ortamda pazara girişlerini sağlamak istiyoruz. Pandemi süreci, dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdi. Dijitalleşmenin de desteği ile artık ülkelerin sınırları ve iş yapma fırsatının sınırlı bir coğrafyada kalmasının önündeki engel kalkmış durumda." ifadelerini kullandı.