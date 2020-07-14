GAGİAD Başkanı Koçer'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

GAGİAD Başkanı Koçer'den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

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Koçer mesajında, "Bugün tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, tarihe adını altın harflerle yazdıran kahramanca bir destan yazmıştır. Milletin iradesi vedemokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı tüm dünyaya kanıtladığımız bu günde,büyük bir kararlılık emsali gösterdik.Darbe girişiminin önlenmesinde emekleri yadsınamaz olanvatandaşlarımızın cesaret ve fedakarlık timsali tutumları, hür ve bağımsız bir şekilde bayrağımız altında yaşamak için şüphesiz gelecek nesillerimize yol gösterici olacaktır. Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, Gazi şehrimizde tepkisini ilk anda ortaya koymuştur.Kahraman halkımız sokaklara dökülerek demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Unutulmasın ki Edirne'den Kars'a milletimiz vatanımıza sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecektir.Ülkemiz birliğine ve demokrasimize karşı olanların her zaman karşısına olacağız. İş dünyası olarak ta taşın altına elimizi koyuyor, her zaman aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Ülkemiz ekonomisinin hak ettiği yeri alması için yine hep birlikte, el ele çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kuşkusuz 15 Temmuz zaferimizmilletimizin büyük fedakarlıklarıyla,şehit ve gazilerimizin üstün cesaretiyle elde edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasi mücadelemizin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanı uğruna canını veren tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.


Koçer'in mesajında, "15 Temmuz darbe girişimini bugün bir kez daha kınıyor ve benzeri girişimlerin bir daha yaşanmamasını dileyerek ülkemiz için güzel yarınlar diliyorum" ifadelerine de yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAGİAD Başkanı Koçer'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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