GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika

GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı

6 saat önce

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesaj ile 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılını kutladı.

GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesaj ile 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılını kutladı.


Yayımladığı mesajında Gaziantep'in Kurtuluşunun bir milletin toprakları için savaştığı gurur tablosu olduğunu dile getiren Tezel; "Bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 25 Aralık 1921'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Gaziantep halkı birçok zorluğa rağmen hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş, milli mücadeleye tam destek vermiştir. Mustafa Kemal Paşa Gaziantep halkına yönelik bir konuşmasında 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar' diyerek Gaziantep halkını vatanperverliğinden ve azminden dolayı tebrik etmiştir. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, şüphesiz bizim en değerli varlığımızdır. 25 Aralık'ta düşman birlikler Gaziantep insanının cesaretine ve esarete asla boyun eğmeyeceğine bir kez daha şahit olmuştur" ifadelerini kullandı.


Gaziantep'in düşman işgalinin kurtuluşunun 98. yılını da kutlayan Tezel, mesajında, "Atalarımız sayesinde elde ettiğimiz, üzerinde onur ve gururla yaşadığımız bu topraklarda, birlik ve beraberliğimizi öyle sağlam temeller üzerine kurmalıyız ki; Gazi şehrimiz ve ülkemiz her zaman gençlerimizle beraber güçlü adımlarla yoluna bu şekilde devam etsin. Her anlamda Gaziantep şehrimiz için yılmadan çalışmak ve üretmek bizler için önemli bir görevdir. Bu inanç ve güvenle; şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü bir kere daha kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, tüm hemşehrilerimizin Gaziantep Kurtuluş gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Bora Füzesi, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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