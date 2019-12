GAGİAD Başkanı Tezel'den 5 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



GAGİAD Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajında bulunduğu her ortamı aydınlatan, el attığı her işte fark oluşturan kadınların eşit hak ve özgürlere sahip olmasını dileğinde bulunarak, "5 Aralık 1934'de TBMM'de kabul edilen, Türk kadınlarına genel seçimde seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet tarihinde demokrasi adına çok önemli bir adım atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını isteyerek dünyada ilk kez uygulanan bu yasa sayesinde kadınlarımızın maruz kaldığı adaletsizliği azaltarak, Türk kadınları hakkında farkındalık oluşturdu. Ulu Önder Atatürk "Kadın varlığı, ulusun bin bir noktadan temelidir" diyerek, ülkemizi çağdaş medeniyet hedefine taşımak için kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayatın içerisinde, eğitimde, aile içinde, çalışma hayatında, hukukta ve siyasette yer alması ve erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.



Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları gerektiğini savunan Bora Tezel, "Bilinen üzere tarihimiz boyunca Türk kadını, yaşamın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış, cumhuriyetimizin kuruluşunda aktif rol oynamış, cesareti ve fedakarlığıyla adını tarihin altın sayfalarına yazdırmıştır. Son dönemlerde duyduğumuz kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar haberleri bizleri derinden üzmektedir. Kadına uygulanan her türlü şiddeti ve öfkeyi bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. Hiçbir gerekçe kadına şiddeti meşru hale getirmez. Kadına verilen değer, insan haklarının da gereğidir. Bizler kadına her alanda destek olmalı özellikle iş dünyasında onlara daha çok yer vermeli, kadın girişimcilerin sayısını çoğalmasını sağlayarak, üreten kadınlarla güçlü bir toplum oluşturmalı ve hep birlikte el ele yarınlarımız için çaba sarf etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, varlıklarıyla topluma değer katan kadınların, hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP