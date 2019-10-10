Son Dakika Haberleri: GAGİAD Başkanı Tezel'den Barış Pınar Harekatına tam destek
Son Dakika Güncel GAGİAD Başkanı Tezel'den Barış Pınar Harekatına tam destek

GAGİAD Başkanı Tezel'den Barış Pınar Harekatına tam destek

31 dakika önce

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

GAGİAD Başkanı Tezel'den Barış Pınar Harekatına tam destek, System.String[]

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.


Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Suriye'nin kuzey bölgesini terörist gruplardan kurtarmak amacı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir bildiri yayımladı.


GAGİAD Başkanı Tezel, bildiride, "Ülkemizin kuruluş felsefesi olan Atatürk'ün 'Yurtta sulh, Cihanda sulh' ilkesini daha iyi kavradığımız bugünlerde, barış ortamından her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılan bölgelerin huzura kavuşması hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarımızın güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Mehmetçiklerimizin elinden geleni yapacağı kanaatindeyim. Bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, Aziz milletimizin ve Suriye halkının güvenliği için bu harekata girişmesinin zorunlu olduğu bir gerçektir. Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlar şimdi Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye barış ve huzur getirecektir. Vatan bütünlüğü ve tüm bölge halkının güvenliğini tehdit altında bırakacak her türlü eyleme Türk Silah Kuvvetleri müdahale ederek, bölgenin güvenliğini sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.


Tezel, bildirinin son bölümünde ise, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli operasyonlardan biri olan Barış Pınarı Harekatı sonucunda inanıyorum ki bölgede huzur ve barışın temin edilmesi için çok önemli bir adım olacaktır. Devletimizin ve milletimizin geleceği için TSK'nın her zaman yanındayız. Destek ve dualarımız Kahraman Türk Ordumuzla birliktedir " ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Bora Füzesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!
Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:55:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAGİAD Başkanı Tezel'den Barış Pınar Harekatına tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]