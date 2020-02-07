GAGİAD başkanı Tezel'den gazilik unvanı kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAGİAD başkanı Tezel'den gazilik unvanı kutlama mesajı - Son Dakika

GAGİAD başkanı Tezel'den gazilik unvanı kutlama mesajı

6 saat önce

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD başkanı Tezel'den gazilik unvanı kutlama mesajı, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Tezel, Antep halkının, işgalci kuvvetlere karşı verdiği mücadele, ulusal bağımsızlığın kazanılmasına ve diğer şehirlerin direnişlerine ciddi anlamda örnek olduğunu ifade etti.


Yayımladığı mesajında Antep savunmasının tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadele olduğunu ifade eden GAGİAD Başkanı Bora Tezel, "Bugün Gaziantep halkının düşmana direnişiyle, tarihe destan yazdığı önemli bir günü kutluyoruz. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele yıllarında, Gazianteplilerin düşman karşısındaki yiğitçe direnişlerini ve savunmalarını izlemiş, onlara her fırsatta güç vermiş, Gazianteplileri "Ben Antepliyim, Şahinim ağam, mavzer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük" diyerek övmüştür. Halkımız geçmişte bu topraklar için, hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, boyun eğmeyeceğini ve hürriyetten vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiş, bugün de üreterek, çalışarak ve ekonomiye katkı sağlayarak yoluna devam etmiştir. Biz Gaziantepliler için her zaman övünç ve gurur kaynağı olan şanlı tarihimizin temelinde, kararlılık, vatan sevgisi ve milletimizin dayanışması vardır. Antep halkının, işgalci kuvvetlere karşı verdiği mücadele, ulusal bağımsızlığımızın kazanılmasına ve diğer şehirlerin direnişlerine ciddi anlamda örnek olmuştur" ifadelerine yer verdi.


Tezel, "Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 99'ncu yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını feda eden ve bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, değerli hatıralarını şükranla bir kez daha yad ediyorum" diyerek sözlerine son verdi. - GAZİANTEP

Bora Füzesi, Gaziantep, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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