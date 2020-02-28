GAGİAD Başkanı Tezel'den İdlip'teki hain saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAGİAD Başkanı Tezel'den İdlip'teki hain saldırıya tepki - Son Dakika

GAGİAD Başkanı Tezel'den İdlip'teki hain saldırıya tepki

6 saat önce

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajda Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıya tepki gösterek, şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.

GAGİAD Başkanı Tezel'den İdlip'teki hain saldırıya tepki, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajda Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıya tepki gösterek, şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.


GAGİAD Başkanı Bora Tezel, mesajında İdlip'teki hain saldırı da hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerin yakınlarının acısını paylaştığını dile getirerek, "Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorumSınır güvenliğini sağlamaya ve hem kendi ülkemiz, hem komşu ülkemizin vatandaşlarının iç güvenliğini tesis etmeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Unutmayalım ki yapılan hiçbir saldırı birlik ve beraberliğimizi bozamaz. Biz elimizde ki tüm imkansızlıklara rağmen, uğruna canlar verilmiş, şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanın evlatlarıyız.Gücümüzü bize özgür ve demokrat bir ülke bırakan Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ten, silah arkadaşlarından, cephelerde kadın-erkek savaşan tüm askerlerimizden, dedelerimizden, çocuklarımızdanve özümüzden alan bir millet olarak, birlik ve beraberliğimize şuan da her zamankinden daha çok kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.


Tezel mesajının son bölümünde ise, "Bizler Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak ülkemizin şanlı ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her daim yanında ve destekçisiyiz.Milletimize başsağlığı diliyor, kederli ailelerimizin acılarını paylaşarak, sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Bora Füzesi, İdlip, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAGİAD Başkanı Tezel'den İdlip'teki hain saldırıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]