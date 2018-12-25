Son Dakika Haberleri: Gagiad Başkanı Tezel'den Kurtuluş Günü Mesajı

Gagiad Başkanı Tezel'den Kurtuluş Günü Mesajı

2 saat önce

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gagiad Başkanı Tezel'den Kurtuluş Günü Mesajı, System.String[]
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel yayımladığı mesajında, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gururla kutluyoruz. Bu zafer atalarımız sayesinde büyük bir mücadele sonucunda omuz omuza vererek yazılmıştır. Gazi şehrimizin düşman topraklarından kurtuluşu, bir milletin birbirine el ele vererek kazandığı, toprakları için savaştığı bir gurur tablosudur. Gururla yaşamış olduğumuz bu topraklarda bu zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, atalarımız sayesinde elde ettiğimiz bu topraklara, birlik ve beraberliğimizi sağlam temeller üzerine kurmalıyız ki; Gazi şehrimiz ve ülkemiz her zaman gençlerimizle beraber güçlü adımlarla yoluna bu şekilde devam etsin. Gaziantep şehri her sene kendisini her açıdan geliştiren bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. Her anlamda Gaziantep şehrimiz için yılmadan çalışmak ve üretmek bizler için önemli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle kahraman Gazi şehrimizin; 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anar ve tüm hemşehrilerimizin Gaziantep Kurtuluş Gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Genç, Bora Füzesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! 'Genç Çiftçi' Projesiyle Hayatı Değişti Galatasaray, Genç Oyuncularının Sözleşmelerini Uzattı

Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Ligin En Genç Oyuncusu Oldu Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:01:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gagiad Başkanı Tezel'den Kurtuluş Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]