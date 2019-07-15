Son Dakika Haberleri: GAGİAD Başkanı Tezel'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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GAGİAD Başkanı Tezel'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

53 dakika önce

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Tezel'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı, System.String[]
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Tezel yayınladığı mesajında, "Ülkemizde demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde, kararlı bir duruş sergileyerek, tüm dünyaya bir kez daha demokrasiye inancımızın tam olduğu mesajı verilmiştir. Darbe girişiminin önlenmesinde büyük bir motivasyon sağlayan vatandaşlarımızın cesaret ve fedakarlık timsali tutumları tarih sayfalarında şüphesiz yerini alacaktır. Türk milleti, kenetlenip devletine, cumhuriyetine, demokrasisine, istiklal ve istikbaline sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak bir davranış sergilemiştir. Devletimiz ve milletimize karşı yapılan bu darbe girişiminde hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Milletimiz onları daima minnet, rahmet ve şükranla anacaktır" ifadelerine yer verdi.

Her türlü darbe girişiminin karşısında, cumhuriyet ve demokrasinin yanında yer alacaklarını dile getiren Tezel, "GAGİAD Ailesi olarak, Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı olan demokrasiye sahip çıkıyor, Türkiye'nin istikrarına,ekonomisine ve hukuk devleti yapısına kast edildiğine inandığımız 15 Temmuz darbe girişimini bugün bir kez daha kınıyor ve benzeri girişimlerin bir daha yaşanmamasını dileyerek güzel yarınlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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