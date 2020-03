GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.



GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesajda kadınlarımızın toplumun mihenk taşı olduğunu dile getirerek, "Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Çünkü kadın toplumsal hayatta dünü, bugünü ve yarını var eder.Kadınların toplumda ve hayatın her alanında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gibi birçok konuda etkileri vardır.Bu sebeple kadınlarımızın hayatın her alanında daha çok yer alması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahramanlık hikayeleri yazan, zafer için mücadele eden, omzunda top mermisi taşıyan kadınlarımız, şuanda da evinde anne, işyerinde çalışan ve toplumda saygın bir ferttir. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'te Türk kadının, toplumumuzdaki önemli yerini; "Dünyada hiçbir milletin kadını, ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu Kadını kadar gayret gösterdim diyemez" diyerek özetlemiştir. Türk Kadınının,büyük bir özveriyle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyor, her şeyin en güzeline layık olan Türk Kadınının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



GAGİAD Kadınlar Kurulu Selin Akcan ise mesajında "Gaziantep İşadamları Derneği, ülkemizde GİAD'lar içerisinde ilk kez Kadınlar Kurulu'nu kuran, kadınların aktif rol aldığı örnek alınan bir dernektir. Bende derneğimizin 14.Dönem Kadınlar Kurulu Başkanı olmanın gururunu yaşamaktayım.GAGİAD Kadınlar Kurulu, toplumun geniş bir kesimine hitap edecek kültür, sanat, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında belli dönemlerde düzenlediği faaliyetlerle, Gaziantep'te kadının rolünü ve gücünü en iyi ve anlamlı bir şekilde temsil etmektedir. Kadınlar, yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, anne olmanın getirdiği büyük kutsallığa sahip olan, sorumluluk sahibi, ailesine yön veren ve gelecek nesilleri yetiştirenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da büyük fedakarlıklar gösteren kadınlarımız tüm dünya ulusları içinde saygı ve sevgiyi hak etmişlerdir. Tarihimizin her döneminde kadınlarımız, modern ve çağdaş Türkiye'nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır. Buna paralel olarak Türk kadınının, eğitimde, bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette, kamu yönetiminde kısacası hayatın her alanında yaptığı çalışma ile elde ettiği başarı her geçen gün artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ellerini değdirdikleri her yere değer katan, hayatımızın her alanında yer alan sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla varlıklarını hissettiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP