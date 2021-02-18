GAGİAD'dan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret - Son Dakika

GAGİAD'dan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret

18.02.2021 13:39
GAGİAD'dan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gaziantep'e Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Önder Kemal Sekücü'yü makamında ziyaret etti.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gaziantep'e Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Önder Kemal Sekücü'yü makamında ziyaret etti.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yönetimi, 24 Aralık 2020'de HSK kararnamesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan ve görevine başlayan Önder Kemal Sekücü'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, ziyarette Rize Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Gaziantep'e atanan Sekücü'yü tebrik ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. GAGİAD'ın 27yıllık köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Koçer, Gaziantep'te ve bölgede bugüne kadar birçok projeye imza attığını, bundan sonra da hizmet bayrağını daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Koçer, Gaziantep için her türlü hizmete hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sekücü ise Koçer'e ve başkan yardımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi. - GAZİANTEP

GAGİAD'dan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret

Hakim ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Gaziantep, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa GAGİAD'dan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret - Son Dakika


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