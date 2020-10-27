GAGİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

GAGİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

27.10.2020 15:12
GAGİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. GAGİAD Başkanı Koçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin ardından, Cumhuriyetin ilanı ile onurlu hedefine ulaşmış, Cumhuriyetimizin 97. yılına ulaşmanın kıvancını yaşamaktayız. Milletimizin her türlü zorluk ve imkansızlığına rağmen azim ve iradeyle vatan sevgisi, bağımsızlık ve istiklal sevdasıyla gösterdiği kahramanlık, bizlere destansı bir zaferi beraberinde getirerek tarihe bu mücadele altın harflerle yazılmıştır. Cumhuriyetimiz, geleceğimizin en büyük güvencesi ve birlik beraberliğimizin en büyük temsilidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dile getirdiği gibi 'Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. ve yaşatacaktır' sözlerinden yola çıkarak uğruna nice canlar verdiğimiz bayrağımız, devletimiz ve milletimizin bütünlüğünü korumak için her zaman var gücümüzde çabamızı sürdüreceğiz. Bu aşamada bizlere düşen görev ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, cumhuriyet ışığıyla aydınlanmış bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, gelecek kuşaklara aydınlık ve çağdaş bir gelecek bırakmaktır. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Atatürk'e ve atalarımıza olan görevimizi yerine getirebilmemiz, onların bize emanetini korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. Gelecek nesillere ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedeflerimizi ve değerlerimizi çok iyi benimsetip, önümüzde uzanan aydınlık yolda 97 yıldır hiç sönmeyen meşaleyle yolumuzu aydınlatmaya emin adımlarla devam edeceğiz. Bu gücü kendimizde bulabilmek için tarihimize bakmak yeterlidir. Şüphesiz ki şanlı geçmişimiz bize şuan ki istikrar ortamını korumada ki en büyük yardımcıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 97.yılını en içten dileklerimle kutlar, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında ve gelişmesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden tüm kahraman gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan ise mesajında, "Bugün, milli kurtuluş mücadelemizin başarıya ulaşmasının ardından milletimizin cumhuriyete kavuşmasının 97. yıl dönümünü kutlamaktayız. Cumhuriyetimiz, zamanın en güçlü devletlerine karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşının ve katlanılan büyük fedakarlıkların sonucunda kurulmuştur. Milli mücadelemizin kazanılmasından Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan bu süreçte, Türk kadını sadece cephenin gerisinde değil, cephede dahil korkusuzca görev almış, silah ve cephane üretimi, askerler için yiyecek ve giyecek hazırlanması, yaralı askerlerin bakımı ve cephanenin taşınması gibi konularda da büyük çaba gösterip Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasında rol oynamıştır. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' esası artık devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini almış ve aziz Türk milleti bağımsızlığı olmadan, başka milletlerin esareti altında asla yaşayamayacağını kanıtlamıştır. Bu kapsamda, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlarımız erkekler ile eşit haklara sahip olarak, her alanda söz sahibi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği üzere, 'Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez'. Bu birlik ve beraberliğin oluşturduğu güç ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın fedakar şehitlerini rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

GAGİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GAGİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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