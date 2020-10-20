GAGİAD'dan video konferans - Son Dakika

GAGİAD'dan video konferans

20.10.2020 13:17
GAGİAD'dan video konferans, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yeni normal buluşma toplantıları kapsamında "Covid-19 Sonrası Yeni Dünya'da Dijitalleşme" konusunda düzenlenen video konferansta Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis'i ağırladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yeni normal buluşma toplantıları kapsamında "Covid-19 Sonrası Yeni Dünya'da Dijitalleşme" konusunda düzenlenen video konferansta Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis'i ağırladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin (GAGİAD) pandemi süreci sonrasına ilişkin farklı bir bakış açısı kazandırma amacıyla düzenlendiği "Covid-19 Sonrası Yeni Dünya'da Dijitalleşme" konulu webinarında, Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'in yaptığı video konferansta Gelis, pandemi sürecinde dijitalleşmenin öneminden bahsederek gelecek dönemi değerlendirdi.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne ışık tutmak istediklerini dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Koçer; "Tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde dijitalleşmeyle krizlerin nasıl fırsatlara dönüştürülebileceği çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dijital platformların kullanımı bu süreçte hızlı bir artış göstermiş, dijital teknoloji yükselişe geçmiştir. Girişimcilik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik E-Ticaret, E- İhracat gibi yöntemler ile büyük bir ivme kazanmıştır. Gaziantep 2019 yılında 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmiştir. Hali hazırda 5 OSB'si ile 200 bin kişiye istihdam sahası oluşturan şehrimiz 190 ülkeye ihracat yapmakta, makine, metal, gıda, kimya ve plastik başta olmak üzere 155 farklı sektörde yatırım alanı bulmaktadır. Sanayinin böylesine güçlü olduğu bir şehirde dijitalleşme sürecinin öneminin farkındayız ve bizler Gaziantep sanayicileri olarak bu dönüşüme katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Bugün burada pandemi sürecini ve dijitalleşmeyi çok iyi yöneten bir marka olan Siemens A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis'i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, dijitalleşmeyle ilgili farkındalığı arttırmak ve dijital ortamda pazara girişlerini sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin krizi en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu ve bu süreçten başarılı bir şekilde çıkacağını dile getiren Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis; "Dünya her zaman bir değişim ve dönüşüm içinde. Bu süreçte Siemens olarak önce sağlık diyerek "Her yer ofis" mottosuyla çalışanlarımızın istediği yerde çalışmalarını sağladık ve bu kararın verimliliğimizi %25-30 oranlarda arttırdığımızı gördük. Aslında krizler, fırsatları da beraberinde getiriyor. İstihdam konusunda da önümüzde ki yıllarda evden çalışarak yeni yeni fırsatlar çıkacağına inanıyorum. Bu kapsamda Covid-19 pandemi süreciyle pazarlarda gelişti ve değişti. Artık yeni dünyada geleneksel olarak büyümek zor. Dijital dünyada belli aplikasyonlarla birlikte verileri de anlamak lazım. Bu sürecin en büyük getirilerinden biri yeni teknolojilerde 5-7 yıl ileri gitmemiz oldu" dedi.

Değişen tedarik zincirlerinden bahseden Gelis; "Tedarik zinciri konusu şuan en popüler gündemlerden biri. Avrupa Birliği'nin tedarik zincirini genişleteceğini düşünüyorum. Küreselleşmenin bitmediğini ve bölgeselleşmeye başlanılacağını düşünüyorum. Şuan tedarik zincirinde Çin'e odaklanılıyor ama yakın zamanda kritik malzemeler ve hizmetler AB'ye ve AB'ye yakın olan ülkelere tedarik edilecektir. Komşu ülkelerin sanayilerine baktığımızda bizim sanayileşmemiz üst seviyede o yüzden Türkiye bir köprü görevi görecektir. Bu süreçte iletişim çok önemli. Kendimizi doğru kanallardan, doğru bir şekilde anlatmamız lazım. Aynı zamanda yeni iş modelleri üretmemiz gerekiyor. ve bunu yalnız başımıza değil paydaşlarla kurduğumuz ekosistemle yürütmemiz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

GAGİAD'dan video konferans
GAGİAD'dan video konferans

Yönetim Kurulu, Hüseyin Gelis, Gaziantep, Siemens, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GAGİAD'dan video konferans - Son Dakika

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