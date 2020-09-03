Gagiad E-ihracat'ı değerlendirdi - Son Dakika

Gagiad E-ihracat'ı değerlendirdi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve E-İhracat Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Gaziantep E-İhracat'ı Konuşuyor" video konferansında, Türkiye'nin ihracatta mihenk taşlarından biri olan Gaziantep'te, E-İhracat konuşuldu.

Gagiad E-ihracat'ı değerlendirdi, System.String[]

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve E- İhracat Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Gaziantep E-İhracat'ı Konuşuyor" video konferansında, Türkiye'nin ihracatta mihenk taşlarından biri olan Gaziantep'te, E-İhracat konuşuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ihracatta yaşanan olumsuzluklar ve ticaret hacmindeki daralmaların, yeni normalde E-İhracat ile ekonomiyi canlandıracak etkileri hakkında görüşülen video konferansa GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve E- İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer konuşmacı olarak katıldı.

E-İhracat ile ticarette ulaşılamayan mesafelere ulaşmanın mümkün olduğunu dile getiren GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "Derneğimiz, 27 yıldır ekonomiden eğitime, kültürden spora hem şehrimiz hem de ülkemiz için farkındalık oluşturmaya ve bu konular üzerinden projeler üretmeye çalışıyor. Gaziantep sanayi şehri olduğundan bizler için ihracat çok önemli bir konu. 2019 yılında 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarlık bir ihracatımız oldu ve Türkiye'de 6.sırada yer aldık. Bu bizim için büyük bir gurur. İhracat sadece bölgemiz için değil, ülkemiz içinde çok önemli. E-İhracat kavramı özellikle son birkaç yıldır alıcıların hızla artarak genişlemesi sonucu, satıcılar açısından ülkemizin ve dünyanın en tercih edilen ticaret şekillerinden biri haline geldi. Pandemi süreci, dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdi. Dijitalleşmenin de desteği ile artık ülkelerin sınırları ve iş yapma fırsatının sınırlı bir coğrafyada kalmasının önündeki engel kalkmış durumda. Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak, ihracat ve ticaret yapmak isteyenlerin ihracat kapılarını aralamak, bilinçlendirmek ve dijital ortamda pazara girişlerini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dijital dönüşümü, fırsatlar dönemi olarak nitelendiren E- İhracat Türkiye Başkanı ve AMZ Hint's Kurucusu Mert Tanciğer ise, "Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyebiliriz. Günümüz teknolojisini ve dijitalleşmeyi yakalamayanlar, pazarda uzun süre ve kalıcı yere sahip olamayabiliyorlar. Türkiye'nin özellikle sınır ötesi E-ticarette rakip ülkelerin gerisinde kalması, ihracat menzilini daraltmaktadır. Diğer ülkeler ise E-Ticareti kullanarak menzillerini genişletmektedir. Bu yüzden E-Ticaret ve E-İhracatı birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Gaziantep ihracat ve büyüme rakamlarına bakarsak gerçekten Türkiye'de çok önemli rol ve paya sahip. Gerek sanayicilerin, gerek bölgedeki ihracatçıların çabası ile bu konuda başarılı bir yol kat ediyor. Pandemi sürecinde E-ticaret ve E-ihracat gibi dijital uygulamalar sayesinde ticaret hacminde yaşanabilecek hızlı bir daralmanın önüne geçildi. E-İhracatın alt yapısını çok önceden hazırlayan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ülkeler uyum sağlama konusunda çok başarılı oldu" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gagiad E-ihracat'ı değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Mbaye Diagne, tedbir amaçlı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı Mahallelinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden 5 kamyon çöp çıktı Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Otelden düşen cam bir genci yaraladı, temizlik görevlisinin ilk yardımı hayat kurtardı
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir         
14:35
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı         
13:33
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü         
09:15
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı         
23:13
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 18:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gagiad E-ihracat'ı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei