GAGİAD'ın iş dünyası online eğitimleri başlıyor - Son Dakika

GAGİAD'ın iş dünyası online eğitimleri başlıyor

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan Covid-19 pandeminedeniyle iş dünyasına yol gösterici olması ve iş sürekliliğini sağlamanın önemi açısından eğitimlerini video konferans olarak gerçekleştirecek.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan Covid-19 pandeminedeniyle iş dünyasına yol gösterici olması ve iş sürekliliğini sağlamanın önemi açısından eğitimlerini video konferans olarak gerçekleştirecek.

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Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin (GAGİAD),pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştireceği eğitimlerin Temmuz- Ağustos ayı programı açıklandı. Düzenlenecek eğitimler hakkında bilgi veren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; " Yaşadığımız bu zor günleri el ele vererek atlatacağımıza ve geleceğe daha emin adımlarla ulaşabileceğimize inancım tamdır. GAGİAD olarak toplumsal gelişme ve ilerlemenin eğitimle sağlanacağını biliyor, geleceğe yatırım yapmanın en iyi yatırım olacağını düşünüyoruz. Düzenleyeceğimiz eğitimlerde konu ve konuşmacıları özenle seçiyor,alanında en iyilerini programımıza dahil ederek, eğitimlerin iş dünyası açısından faydalı olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Eğitimler kapsamında; Dijital Pazarlama& E-Ticaret, Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama, Dijital Çağda Liderlik, Marka Hikayeleştirme, Nöro Pazarlama, Sürdürülebilir Olmak ve Dijitalleşen Dünyada Sürdürülebilir Girişimler gibi güncel konular işlenecek. Video konferans üzerinden gerçekleşecek eğitimlerin ilki 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat: 15.00-17.00 arası Dijital Pazarlama & E-Ticaret konusunda verilecek. Eğitim sonrası katılım sağlayanların maillerine online olarak sertifika gönderilecek.


Online eğitimler, GAGİAD Üyelerine ve kendini geliştirmek isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak sunulacak. Eğitim detayları ve başvuru için katılımcılar GAGİAD web sitesini ziyaret edebilirler. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAGİAD'ın iş dünyası online eğitimleri başlıyor - Son Dakika Ekonomi
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