GAGİAD "Mezun Olmak Yeterli mi?" paneli gerçekleştirdi - Son Dakika
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GAGİAD "Mezun Olmak Yeterli mi?" paneli gerçekleştirdi

11.05.2022 16:52
GAGİAD "Mezun Olmak Yeterli mi?" paneli gerçekleştirdi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneğince (GAGİAD) "Mezun Olmak Yeterli mi?" paneli düzenlendi.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneğince (GAGİAD) "Mezun Olmak Yeterli mi?" paneli düzenlendi.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen paneldeki konuşmasında, gençlere gösterilen özenin ülke geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirtti.

Girişimcilik ekosistemini çok önemsediklerini ifade eden Koçer, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi ve gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Gençlere destek olduklarına dikkati çeken Koçer, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te sürdürülebilir kalkınma başarı hikayesini yazabilmek için siz gençlere çok iş düşüyor. Biz sizlerin arkanızdayız bunu hiç unutmayın ve hangi işi yapıyorsanız yapın, en iyi şekilde icra ederek başarılı olun. Bu sebeple çok araştırmalı, çok okumalı ve girişimci ruhunuzu kaybetmemelisiniz. Teknolojiyi doğru kullanarak dijitalleşmeye hakim olmalısınız. Hayatınızda her zaman 'Sen yapamazsın' diyenleriniz mutlaka olacaktır ama siz karamsarlığa kapılmayın ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Her şeye rağmen elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın."

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise eğitim hayatına başladığında geleceğe dair net fikri olmadığını anlattı.

İçindeki kaşif olma isteğinin kendisini işletme ve pazarlama alanına yönlendirdiğine işaret eden Turnaoğlu, "Üniversitedeyken sadece okumak yeterli olmuyor. Muhakkak kendinizi bir yerde değerlendirmeniz, kendinizi tanımanız gerekli. Daha sonra master için gittim. Orada babamın bana aldığı arabamı sattım. İlk önce üniversitenin fotokopi bölümünde işe başladım. Neden fotokopi diyebilirsiniz ama o çalışmamda bütün üniversite hocaları ile tanışma imkanım oldu. Hocalardan biri beni asistan olarak aldı ama yine de 2 sene boyunca fotokopinin başında durdum. En sonunda işin başına beni koydular." ifadelerini kullandı.

Panele, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve çok sayıda üniversitesi öğrencileri katıldı.

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Gaziantep Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Üniversite, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAGİAD 'Mezun Olmak Yeterli mi?' paneli gerçekleştirdi - Son Dakika


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