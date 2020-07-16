GAGİAD TSE Covid-19 Belgelesini alan ilk dernek oldu

GAGİAD yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda Türkiye'de TSE tarafından verilen "COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk ve tek dernek olmanın gururunu yaşadı.



Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" kapsamında yapılan denetleme sonucu, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerin yeterliliği göz önüne alınarak TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk GİAD ve ilk dernek oldu. Kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalarla üyelerine ve Gaziantep'e kaliteli hizmetler sunmayı kendine ilke edinen, hep ilklere imza atmaya çalışan, Türkiye'deki benzer kuruluşlar arasında ISO-9001 Kalite Güvence Belgesi alan ilk ve tek kuruluş unvanını kazanarak bir ilke imza atan GAGİAD, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini alarak belgelerine bir yenisini daha ekledi.GAGİAD Dernek Merkezinde gerçekleşen belge teslimine GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, TSE Güneydoğu Koordinatörü Rıza Okumuş ve GAGİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Belgeyi TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş'unelinden teslim alan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptığı konuşmada ilklerin derneği olmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade etti. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sebebiyle yaşanan sürece değinen Koçer,GAGİAD'ın üstlendiği önemli misyonun diğer kurum ve kuruluşlarda rol model olacağını belirtti. Koçer; "GAGİAD olarakCovid-19 pandemi sürecinin ilk gününden beri gelişmeleri yakından takip ediyor, üyelerimizin ve çalışanlarımıza güvenli hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik şartların sağlanması her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu sebeple Güvenli Hizmet belgesini almak bizler için büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığımızın ve TSE'nin tüm şartlarına uyarak bugün bu belgeyi almayı hak kazandık. Umarım bu belgeyi almamız diğer kurum ve kuruluşlarada rol model olur, tüm işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve huzurlu çalışmalar devam eder" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP