GAGİAD Yeni normal Buluşmaları 2020 - Son Dakika

GAGİAD Yeni normal Buluşmaları 2020

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, koronavirüs salgını sonrası yeni bir döneme girileceğine işaret ederek, "Herkesin kendisine ders çıkartması gereken bir süreçten geçiyoruz" dedi.

GAGİAD Yeni normal Buluşmaları 2020, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, koronavirüs salgını sonrası yeni bir döneme girileceğine işaret ederek, "Herkesin kendisine ders çıkartması gereken bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Konukoğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından organize edilen "GAGİAD Yeni Normal Buluşmaları 2020"ye konuk oldu. Fast Company Dergisi Kurucusu Rauf Ateş'in moderatörlüğünü üstlendiği online programa Konukoğlu'nun yanı sıra Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer katıldı.

"Sağlığın v eailenin önemini bir kez daha anladık"

Koronavirüs salgınıyla birlikte insan yaşamında birçok alışkanlığın değiştiğine dikkat çeken Konukoğlu, "Sağlığın ne kadar önemli olduğunu, aileye ne kadar önem verilmesi gerektiğini bir kez daha anladık. Önümüzdeki yeni dönemin farklı olacağını hepimiz biliyoruz. İnsanoğlu çabuk uyum sağlayan bir yaratılışa sahiptir. Ülke olarak daha hızlı uyum sağlayan bir milletiz" dedi.

Herkesin kendine bu süreçten bir ders çıkarması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, "Gençlerin bizlere önderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman farklı düşünme zamanı, işler eski sistemlerle, eski yöntemlerle olmayacak. İnovatif konulara girmek lazım aksi takdirde dünyadaki rekabeti kaybederiz" ifadelerini kullandı.

"İlk andan itibaren önlemlerimizi aldık"

Koronavirüs konusunda ilk andan itibaren gerek çalışanların bilgilendirilmesi gerekse önlemlerin alınması noktasında büyük bir hassasiyet gösterip, tedbirler aldıklarını vurgulayan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk dönemlerde ne yapacağımız konusunda bir tereddüt yaşadık. Fakat uzaktan çalışma konusunda mesai arkadaşlarımızla hızlı kararlar alıp, yeni sisteme uyum sağladık. Ofislerimizin yüzde 60'a yakını şu an evden çalışıyor. Üretim bölümlerinde de önlemleri üst seviyede tutup, termal kameralar, maske ve eldiven gibi ekipmanlarla çalışanlarımızı koruma altına aldık. Pandemi sürecinde müşterilerimizin de yaşadığı sorunlardan dolayı bazı sektörlerde işlerde durgunluk yaşandı. Tekstilde çalışanlarımızın yüzde 60'lık bölümü izinde. Bazı sektörlerde yüzde düşüş yaşanırken, örneğin ambalaj sektörü tam kapasite ile çalışıyor."

"Tüm sektörler düşük kar marjıyla çalışıyor"

Bundan sonraki süreçte yeni normal dönemine alışılması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, "Yeni yaşam tarzımız olacak. Yaşanan zor dönemi unutana kadar kalabalık ortamlarda daha temkinli olacağız. Zor dönemin tedirginliği en az 1,5- 2 yıl daha sürecektir. Şirketler daha farklı çalışma ortamlarına girecek. Gerek servis ücretleri gerekse kullandığımız ilave malzemeler başta olmak üzere maliyetlerimizde artış yaşandı. Türkiye'deki bütün sektörler düşük kar marjıyla çalışıyor. Kaliteyle rekabetten çok fiyatla rekabet etmeyi seven bir milletiz. Daha düşük fiyata, daha uzun vadede nasıl satarız mücadelesi verdiğimiz için herkesin gözü maliyetleri düşürmekte. Maliyetler üzerine geldiğinde bu yükün altından nasıl kalkılacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep ihracat şehri

Gaziantep'ten yıllık 7,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan Konukoğlu, "Gaziantep'te üretimin yüzde 35- 40'ı ihraç ediliyor. Gıda ve ambalaj sektörlerinde sanayicilerimiz yoğun çalışıyor. Başta tekstil olmak üzere diğer sektörlerde bir yavaşlama var. Nisan ayında ihracatımızda yüzde 31,7'lik düşüş yaşandı. Yıllık ihracatımızda ise yüzde 7,2'lik bir düşüşümüz var. Tekstil şu anda uyku sürecine geçti. Temmuz gibi daha iyi olacağını düşünüyorum. Mevcut sektörlerin performansını koruma peşindeyiz. Ancak, Gaziantep olarak beklediğimizden daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin birbirine ihtiyacı olan bir dönemdeyiz"

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde büyük bir dayanışma ortamı oluştuğuna dikkat çeken Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"SANKO Holding olarak taşeron kadroları dahil olmak üzere 14 bin çalışanımızın tamamına 1,000'er TL yardımda bulunup, gıda paketi dağıttık. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gönül Seferberliği kampanyasına 30 bin koli bağışladık. Yaklaşık 60 bin aileye ulaşıp yardım yaptık. Pandemi sürecinde Valiliğimizin projelerine desteğimizi sürdürüyoruz. En büyük jesti müşterilerimize yaptık. 17 Mart itibariyle mart ayı sonuna kadar bütün borçları dahil olmak üzere aldıkları bütün ürünleri mevcut borçları dahil olmak üzere vadesiz iki ay erteledik. Bu süreç herkesin birbirine ihtiyacı olduğu bir dönem. 65 yaş üzerinde evde oturan insanlarımız var. Azdan çoktan hiç fark etmez. Komşunuzun ekmeğini dahi alıp gelseniz yeterlidir. Ülke olarak bu konuda şanslıyız. Böyle günlerde el birliği yapmasını çok iyi biliriz. Farklı bir ülkede olsanız kapınızı kimse çalmaz. Ülkemizdeki dayanışma ortamını hayranlıkla izliyorum."

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise "Bu süreç ani bir şok etkisine neden oldu. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz düşüncesiyle beyin fırtınası yapmaya çalıştık. COVID-19 sonrası evde çalışmayı yaygınlaştırdık. Bundan sonra daha dirençli, daha üretken olup, teknolojik alt yapılarımızı ve hizmetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Online satışlar, şu an çok iyi durumda. İnsanların eve kapanmasından sonra online satışlarda artış yaşandı. Sektörel olarak değişimler var. Bayramdan sonraki süreçte piyasaların yavaş yavaş da olsa hareketleneceğini düşünüyorum. Sürecin ilk haftasında Gaziantep Valiliği'ne 120 bin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ise 20 bin maske bağışladık. Bu süreci paydaşlarımla, tedarikçilerimizle hep birlikte aşacağız" ifadelerine yer verdi.

Pandemi süreciyle birlikte insanların arzularının değiştiğini kaydeden Erden Timur da, "Değerli gördüğümüz şeylerin ne kadar da değersiz olduğunu gördüm. Umarım bunları unutmadan devam ederiz. İnsanların ihtiyatsızlığını gördüm. Başkası için bir şey yapmanın motivasyonunun insanın kendisi için bir şey yapmanın motivasyonundan bin kat daha fazla olduğunu gördüm. Toplumumuzun değerini bilmemiz gerekiyor. Toplum olarak güzel bir sınav verdik. Toplumumuzun kendisiyle barışık olup, iyi yönlerimizi de görmemiz gerekiyor. Eleştirel bakanlara da saygı duyuyorum. Biz biriz, birlikteyiz duygusunu en yoğun yaşadığım bir dönem oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 04:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAGİAD Yeni normal Buluşmaları 2020 - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana         
23:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel         
23:11
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek         
22:18
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi         
21:44
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:42
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı         
21:36
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor         
21:28
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
21:19
Ünlü model Larissa Gacemer, Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor         
21:10
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı         
20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:57
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir         
20:46
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
19:56
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti         
18:58
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı         
17:43
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 23:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAGİAD Yeni normal Buluşmaları 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]