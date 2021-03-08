GAGİKAD'ın başkanlığına Beril Özlem Leylek seçildi - Son Dakika

Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantında, Beril Özlem Leylek derneğin başkanı olarak seçildi.

Leylek, programda yaptığı konuşmada, derneği aktif şekilde ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Hukuk, sağlık, turizm gibi komisyonlarla önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini ifade eden Leylek, "GAGİKAD, kentin çatı kadın derneği olma yolunda, hedeflerine ulaşmak için her üyesiyle mücadele verecektir. " dedi.

Leylek, dernek üyelerine teşekkür etti.