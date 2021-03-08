GAGİKAD'ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu - Son Dakika

Gaziantep'in en eski ve ilk kadın derneği olarak bilinen Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), 2021-2023 yılı genel kurul toplantısını bugün yaptı. Genel kurul toplantısının ardından Beril Özlem Leylek oy çokluğuyla GAGİKAD yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısının ardından Beril Özlem Leylek 2021-2023 yılı GAGİKAD Yönetim kurulu başkanı oldu. Genel kurulda konuşan Beril Özlem Leylek, yapılması planlanan dernek faaliyetlerinden bahsederek, "Hiçbir zaman sosyal sorumluk projelerindeki derneklere üye olmadım. Her zaman dışarıdan büyük bir destek vermeme rağmen hiçbir zaman içlerinde yer almadım. İlk kez sosyal sorumluluk projelerinde bulunan bir derneğine üye olarak girip başkan seçildim. Öncelikle bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi biz bayrağı devir alıyoruz. Ben inanıyorum ki GAGİKAD'ı eski şanlı güzel günlerindeki gibi hatta daha da üstüne katarak, tüm kadınlara örnek ve destek sağlayan bir dernek olacağız" diye konuştu.

Genel kurulun toplantısının ardından yemek yenildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP