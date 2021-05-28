Gaziantep'te 7. Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından 7. Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenecek.

GAHİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAHİB, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği iş birliğinde "Tasarlayın dokuyalım" sloganıyla düzenlenecek yarışmada ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için 3 kategori yer alıyor.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yarışmanın sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, makine halı üretiminde lider kent Gaziantep'in dünya halı modasında da belirleyici roller üstlendiği kaydetti.

Makine halısı sektöründe katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kaplan, "Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni, tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, yarışma finalinde dereceye girenlere tüm kategorilerde toplam 125 bin lira ödül verileceğini belirtti.