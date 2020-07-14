GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 15 Temmuz Mesajı

GAHİB Başkanı Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

GAHİB Başkanı Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

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Kaplan mesajında, Türk milletinin vatan, bayrak, ezan ve demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. 15 Temmuz 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup askerin emir-komuta zincirinin dışına çıkarak başlattıkları hain darbe girişimini kınadıklarını belirten Kaplan, "Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü coşkuyla kutluyoruz" diyen Kaplan, "Türk milleti 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde vatanına, bayrağına, ezanına ve demokrasiye el uzatanlara, millet iradesini yok saymak isteyenlere karşı destan yazmıştır" ifadelerini kullandı.


Darbeci hainlerin ve destekçilerinin temel amaçlarının Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, "Güçlü bir Türkiye'den rahatsız olanlar var. Çünkü güçlü bir Türkiye, bazılarının özellikle Ortadoğu ile ilgili planlarını gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle ülkemizin kalkınma ve gelişme trendini hazmedemeyenler hain emellerini uygulamaya koyarak, Türkiye'yi güçsüz, her denileni yapan bir devlet haline getirmek istediler. Ancak milletimiz tarihte eşine az rastlanılacak bir kahramanlık örneği ile 15 Temmuz'da hainlerin planlarını yerle bir etti. Tarihin her döneminde savaşların, kanın, göz yaşının eksik olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, Türkiye her anlamda güçlü kaldıkça, hainler bu coğrafyadaki emellerini gerçekleştiremeyecektir. Kısacası güçlü bir Türkiye'nin varlığı Ortadoğu halkları için de bir kalkandır. Bu duygu ve düşüncelerle vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yüce Allah'ın bir daha bu millete bir 15 Temmuz yaşatmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
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16:58
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16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
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