Son Dakika Haberleri: Gahib Başkanı Ahmet Kaplan'dan 25 Aralık Kutlaması

Gahib Başkanı Ahmet Kaplan'dan 25 Aralık Kutlaması

2 saat önce

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Gaziantep Savunması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile kenetlenen bir milletin, imkansızlıklara rağmen her türlü...

Gahib Başkanı Ahmet Kaplan'dan 25 Aralık Kutlaması, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Gaziantep Savunması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile kenetlenen bir milletin, imkansızlıklara rağmen her türlü zorluğu yenebileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Kaplan, "Tarihin en büyük direniş destanlarından biri olan Gaziantep Savunması, vatan ve bayrak sevgisinin, inancın ve imanın zaferidir. Emperyalist güçlere karşı büyük bir kahramanlık örneği gösteren Gazianteplilerin sergilediği milli mücadele ruhu tüm Anadolu'ya yayılarak, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında önemli etken olmuştur. 6317 Şehit verme pahasına düşmana geçit vermeyen o ruh atalarımızdan bize kalan en büyük mirastır. Gaziantep halı üreticileri ve ihracatçıları olarak bizler de bugün aynı ruhla, aynı bilinçle hareket ederek ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve daha aydınlık günlere kavuşması için mücadele ediyoruz" dedi.

Kaplan, tüm Gazianteplileri Kurtuluş coşkusunu tam anlamıyla yaşamaya davet ederken, "Kanları ve canları pahasına bizlere bu cennet vatanı miras bırakan ecdadımıza layık olmak en büyük hedefimizdir. Gazi kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Gaziantep, Ahmet Kaplan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek 30 Çeşit Baharatla Hazırlanan Sucuk Döneri Yemek İçin Başka İllerden Afyon'a Geliyorlar

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:36:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gahib Başkanı Ahmet Kaplan'dan 25 Aralık Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]