GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan kutlama mesajı - Son Dakika

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan kutlama mesajı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan kutlama mesajı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Kaplan, mesajında 98 yıl önce Anteplilerin şehri işgal etmek isteyen emperyalist kuvvetlere karşı emsalsiz bir mücadele ile büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını hatırlatarak, "Anteplilerin, düşman kuvvetlerine karşı verdiği bu onurlu mücadele, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünün, vatanına, bayrağına ve ezanına olan bağlılığının eseridir. Atalarımızın, açlığa, yoksulluğa, cephanesizliğe ve her türlü zorluklara rağmen gerçekleştirdiği bu direniş destanı, Milli Mücadele için kıvılcım olurken, Antep'e de Gazilik unvanının verilmesine vesile olmuştur. Dünyadaki tüm mazlum milletlere rehber olan ecdadımızın o şerefli mücadelesi bugün bizlere ışık olmaya, yol göstermeye devam etmektedir. Bizler de, daha fazla üreterek ve ihracat yaparak, canları pahasına düşmanı şehre sokmayan atalarımıza layık olmanın mücadelesini veriyoruz. Bütün bu duygu ve düşüncelerle, Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Ahmet Kaplan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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