GAHİB başkanlığına Zeynal Abidin Kaplan seçildi - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanlığına, Zeynal Abidin Kaplan seçildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, GAİB binasında olağan gelen kurulu gerçekleştirildi.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Zeynal Abidin Kaplan yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin çevrimiçi bağlandığı genel kurula, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile iş insanı katıldı.

Zeynal Abidin Kaplan sektörel ihracatın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde hareket ederek eğitim öncelikli çalışmalarla beşeri sermayeye yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları aktardı:

"Bugün gerçekleştirilen seçimle bizlere önemli bir görev verdiniz. Öncelikle sektörümüzün bu günlere gelmesinde önemli çabaları olan önceki dönem başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, çok değerli ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu görevi zor bir dönemde aldığımızın farkındayım. 2021 yılında gerek bölge gerekse Türkiye genelinde yılı rekorla kapattık. Ancak 2022 yılının ilk çeyreğinde sektörel ihracatımızda önemli bir düşüş görülüyor. Elbette bunda dünya genelinde yaşanan pandemi ve diğer nedenler yer almaktadır. Bizler üretimimizi arttırmak ve sürdürülebilir ihracatımızı geliştirmek için sizlerle birlikte el ele vererek çalışacağız. Öncelikle mevcut pazarlarımızı korumak, bu pazarlardaki varlığımızı arttırmak en önemli hedefimizdir."