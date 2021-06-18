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GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika

GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI

18.06.2021 13:42
GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI, System.String[]

GAZİANTEP'te, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ile Gaziantep Üniversitesi arasında 'Halı Tasarımı' protokolü imzalandı.

GAZİANTEP'te, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ile Gaziantep Üniversitesi arasında 'Halı Tasarımı' protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen 'Halı Tasarımı' protokolü imzalama törenine; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gaziantep Üniversitesi'nde açılan ve 40 öğrenci ile eğitime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında Halı Tasarımı Anasanat bölümünde, öğrencilerin mezun olduktan sonra kolay iş imkanı elde etmesi ve halı üreticilerinin de yetişmiş eleman konusunda sıkıntı yaşamamasına yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında, üniversite bünyesinde yürütülecek çeşitli çalışmalarla sektörün ihtiyacına yönelik tasarımcıların yetiştirilmesi, halıcılık sektörü kapsamında okutulacak derslerin müfredatının güncellenmesi, üretimin, ihracatın ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, protokol ile Gaziantep'in halı sanayisine Ar-Ge anlamında önemli destekler verileceğini belirterek, aynı zamanda öğrencilerin de sektörle erken buluşmasını sağlanacağını kaydetti.

Özaydın," Biz Üniversite olarak halı sektörüne bir şeyler vermek istiyoruz. Sektör bizden isteyecek biz de o istekler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz burada bilgi üretiyoruz. Özellikle halı sektörü anlamında tasarım bilgisi üreteceğiz. Bu tasarımı sanatı etkili düşünen öğrencilerimiz ile kağıda dökerek bu üretilen bilgileri sektöre kazandırırız. Tasarım, üretim ve pazarlama alanında Ar-Ge üreterek, bunları üretimlerle sektöre destek vermek istiyoruz" dedi.

Gelişmiş ülkelere ve gelişmiş sanayilere bakıldığında sektör ile üniversite arasındaki iş birliği ne kadar yukarıda ise orada üretimin ve yeniliğin gelişmiş olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, "Gaziantep halı sektöründe önemli bir yerde bulunuyor. Sektöründeki yerini koruması için bu tür protokollerin yapılması ciddi bir adım. Bu projeler hayata geçtiğinde çok önemli işler başarılacak. Burada üniversitenin bize sunduğu imkanlar ile sektör olarak bizim destek verdiğimiz imkanlar ile uzun vadede bu şehirde halıcılığı en iyi noktaya getirmemiz gerekiyor. O yüzden bu tür iş birliklerini önemli buluyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzaladı.

GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI
GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI
GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI
GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI

Gaziantep Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu, Ahmet Kaplan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAHİB İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 'HALI TASARIMI' PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika


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