GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi - Son Dakika

GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi

09.04.2021 16:12
GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan genel kurullar, bu sene hem 2019 hem de 2020 yıllarının değerlendirmesini kapsayacak şekilde organize edildi. İhracatçı firmaların temsilcilerini bir araya getiren toplantılara Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcileri de teşrif ettiler.

GAİB hizmet binasında düzenlenen organizasyonda Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu saat 10.00'da, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu saat 12.00'de, Halı İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu ise saat 16.00'da toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantılar, Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi sonrası Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço, Denetim Kurulu Raporları'nın görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ibrası ile devam etti. Program, 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması ile sona erdi.

"Genel Kurullarımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim"

Tüm genel kurullara bizzat katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada toplantılara katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, "Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl düzenleyemediğimiz genel kurullarımızı bu yıl gerekli tüm tedbirleri alarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem geçtiğimiz iki yılın faaliyetlerini değerlendirme hem de önümüzdeki dönemin programını ve bütçesini görüşme imkanı bulduk. Aynı zamanda Birlik Başkanlarımız ve üye firmaların temsilcileri bir araya gelerek faaliyette bulundukları sektörlerin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Birlik Başkanlarımız, sektörlerini daha ileriye taşımak adına büyük fedakarlık gösteriyor, ihracatımıza katkı sunmak için var güçleriyle çalışıyor. Ben buradan hepsine emekleri için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu şartlarda genel kurullarımıza katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür eder, 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurullarımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkmaz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da firma temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurulu'nun bölgeye ve millete hayırlı olmasını dilediler. - GAZİANTEP

GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi
GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi
GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir Hollanda'da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi Hollanda'da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu         
17:05
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı         
15:51
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici         
15:30
22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak 22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak         
14:59
Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu         
14:49
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu         
12:52
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı         
11:13
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 17:18:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei