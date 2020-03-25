GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı - Son Dakika
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GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı

6 saat önce

Korona virüs salgınında ihtiyaç duyulan koruyucu maskede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı üretici firmalar 30 milyon maske yapımı için gereken kumaşı devlete hibe edecek.

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Korona virüs salgınında ihtiyaç duyulan koruyucu maskede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı üretici firmalar 30 milyon maske yapımı için gereken kumaşı devlete hibe edecek.


Dünya genelinde birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de önemli ölçüde etkileyen korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından maske üretimine destek olmak için non-woven (dokunmamış kumaş) hibesi sağlanacağını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Küresel bir sorun haline gelen ve insanlığı yakından tehdit eden korona virüs salgını karşısında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız seferber olmuş durumdadır. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle koordinasyonunda, Türkiye genelinde tüm Birliklerimiz ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında, Türkiye'nin ihtiyacı olan koruyucu maske ve dezenfektan için bir üretim seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Milli ve yerli üretim seferberliğinde Birliklerimiz de elini taşın alına koyarak, üretimin ciddi bir kısmının organizasyonunu üstlenmiştir" şeklinde konuştu.


Güneydoğulu tekstilciler maske yapımı için non-woven kumaş üretecek


GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Şu an ülkemizin en önemli ihtiyaç malzemeleri arasında yer alan koruyucu maske yapımı için Birliğimiz üyesi non-woven (dokunmamış kumaş) üreten firmalarımız 30 milyon maske üretiminde kullanılmak üzere kumaş hibe ederek, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye (USHAŞ) bağışlayacaklar. Bu konuyla ilgili firmalarımızla ve USHAŞ ile gerekli irtibatı kurduk. En kısa zamanda ihtiyaç duyulan kumaşın üretimini sağlayarak, maske yapımında kullanılmak üzere USHAŞ'a ulaştıracağız. Maske konusunda hekimlerimiz de halkımız da asla endişelenmesin. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Bizler Bölge olarak en iyi olduğumuz alanlardan biri olan Tekstil sektöründe, non-woven kumaş üretimi kanalıyla Milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Gösterdikleri duyarlılık ve vatanperverlik için, Bölgemizde faaliyet gösteren non-woven üreticisi firmalarımızın her birini tek tek; şahsım, temsil ettiğim ihracat ailesi ve ülkem adına canı gönülden kutluyorum. Bugünleri el birliği ile, hep birlikte atlatacağız" dedi. - GAZİANTEP

Ahmet Fikret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:16 Kaynak: İHA

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