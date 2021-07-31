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GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı - Son Dakika

GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı

31.07.2021 14:58
GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı, System.String[]

Bölge ihracatının gelişmesi için her türlü desteği vermeyi sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ağustos ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.

Bölge ihracatının gelişmesi için her türlü desteği vermeyi sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ağustos ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Pandemi tedbirleri kapsamında tüm eğitim programlarını dijital ortamda sürdürdüklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Online eğitimlerimiz sayesinde çok daha geniş bir kitleye hitap etme şansı yakaladık. Dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen tüm yurttaşlarımız, yurdun her köşesinden eğitimlerimize ulaşma imkanına sahip" dedi.

Temmuz ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere oldukça yüksek bir katılım olduğunu ve ilerleyen aylarda bu ilginin daha da artmasını umduklarını dile getiren Kileci, "Temmuz ayında Birliklerimizce düzenlenen 5 online seminere toplam 9.059 kişi katıldı. 100. Webinarı kutladığımız temmuz ayında kıymetli tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladık. 6.350 kişinin canlı izlediği webinarda başta Gaziantep olmak üzere bölgemizin ticari tarihi ve zenginlikleri üzerine keyifli bir söyleşide bulunduk. Hem bu etkinliğimizi hem de diğer birçok eğitimimizin tekrarına Youtube kanalımızdan erişebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Açıklamasında ağustos ayının eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci, "Ağustos ayında 'Müşteri İlişkileri Yönetimi', 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Uyumda Çevre Vergileri ve Teşviklerin Rolü: Kayıplar ve Kazançlar', 'Ülkelere Göre Müzakere Becerileri', 'TradeMap Uygulamaları', 'Microsoft Word'de Bilinmesi Gerekenler' ve 'Kur Riski Yönetimi' başlıklarında 9 güne yayılan 6 adet eğitime yer vereceğiz. Eğitimlerimize, Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ücretsiz katılabilir ve eğitim sonrasında QR kodlu katılım belgesi alabilirsiniz. Eğitimlerin ardından katılımcılarımızın görüşlerini iletmelerini sağlayan bir değerlendirme anketi katılımcılara ulaştırılmakta olup alınan geri dönüşler sayesinde ilerleyen dönemlerin eğitim takvimleri oluşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

GAİB tarafından periyodik olarak düzenlenen ve her biri 150 saat süren "E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri" de tüm hızıyla sürüyor. Yoğun ilgi gören ve yüksek başvuru alan "13. Dönem Online E-Ticaret & E-İhracat Uzmanlığı Eğitim Programı" 2 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Beş haftalık eğitim programı sonrası gerçekleştirilecek sınavdan başarılı olanlar, "E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı" sertifikasına sahip olacaklar. Düzenledikleri e-ticaret eğitimleriyle katılımcıların kariyer gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci; "Küreselleşen dünyada her geçen yıl daha da büyüyen e-ticaret ve e-ihracat sektörü, gelişim trendine paralel olarak sürekli biçimde nitelikli personele ihtiyaç duyuyor. Biz de bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunmak adına düzenli olarak "E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi" düzenliyoruz. Amacımız bölgemizi e-ticaret ve e-ihracat üssü haline getirmek" açıklamasında bulundu.

GAİB tarafından periyodik olarak düzenlenen "Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı" da tüm hızıyla sürüyor. Bölgenin nitelikli dış ticaret eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla sürdürülen eğitim zincirinin 11.si 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Online gerçekleştirilecek olan eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere uzmanlık sertifikası takdim edilecek. Dış ticaret alanında uzmanlaşan kursiyerler GAİB üyesi firmalarla birebir görüşerek iş imkanı buluyorlar. Eğitim hakkında detaylı bilgiye https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/11donem-sertifikali-yeni-nesil-uygulamali-online-dis-ticaret-uzmani-yetistirme-egitimi-236.html adresinden erişilebilir. Şimdiye kadar eğitimi başarılı ile tamamlayan 195 mezunun 103'ü aktif olarak bölge dış ticaretine hizmet vermektedir.

GAİB koordinasyonunda düzenlenecek ağustos eğitimleri, 3 Ağustos Salı günü "Müşteri İlişkileri Yönetimi" isimli webinar'la başlıyor. Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-agustos-2021-online-egitim-programlari-235.html üzerinden eğitim takvimine ulaşıp istedikleri eğitim programı için kayıt yaptırabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. - GAZİANTEP

GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı
GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı
GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, E ticaret, İhracat, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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