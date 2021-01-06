GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Güneydoğulu ihracatçılara övgü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğulu ve Gaziantepli ihracatçıların geçen yıl salgına rağmen önemli işlere imza attığını ifade etti.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonominin çarklarını sekteye uğrattığını, Türkiye'nin salgının oluşturduğu krizi sürecin başından beri iyi yönettiğini belirtti.

Devletin salgının başından itibaren gerek sosyal gerek ekonomik tedbirlerle hem halk sağlığının korunması hem de milli ekonominin bu zorlu dönemi en az zararla atlatması için çalıştığını vurgulayan Kileci, 2020 yılının güçlüklerinin başarıyla bertaraf edildiğini ifade etti.

Salgının etkilerinin görülmeye başlanmasından itibaren gelen İş'e Devam Kredi Desteği, Sosyal Koruma Kalkanı Paketi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi gibi birçok destekle devletin üreticinin, ihracatçının ve esnafın yanında olduğunu belirten Kileci, Güneydoğulu ihracatçıların 2020'de tüm güçlüklere rağmen önemli iş çıkardığını vurguladı.

Kileci, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız güçlüklere rağmen neredeyse dünyanın her yerine, 193 ülkeye 9,3 milyar dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi. Aralık 2020'de bölgemiz, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı. Yine Gaziantep 2020'de gerçekleştirdiği 7,9 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza atmış bulunuyor. Öncü ilimiz Gaziantep 2020 yılı içinde başkenti geçerek en çok ihracat gerçekleştiren 5'inci il olmuştu. Gururla söylüyoruz ki yıl sonuna kadar bu konumunu korumuş, salgına rağmen istikrarlı bir başarı örneği göstermiştir. Söz konusu rakamlara ulaşmamızı sağlayan, Türkiye'nin 2021 ihracat hedefleri için umut vadeden bölgedeki ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum."