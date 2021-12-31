Gaziantep'te iş dünyası ve siyasilerden yeni yıl mesajları - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kileci, mesajında, 2021'in tüm ülke ve dünya için zor bir yıl olduğunu, 2021 yılı tıpkı 2020 gibi salgının olumsuz etkileri ile geçen zor bir yıl olduğunu belirtti.

İhracatta bölge ve Gaziantep'in kırdığı tarihi rekorların 2022 yılına azimle ve umutla başlamak için kendilerine güç verdiğini aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Öncelikle herkese yeni yılda esenlik, bereket ve mutluluk diliyorum. Yeni yıldan en büyük beklentimiz; ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığına kavuşması ve bu zor günlerin geride kalmasıdır. Bizler bu zor şartlarda birçok şeyi bölge ve Gaziantep olarak başardık. İhracat rekorlarımızla örnek gösterilen bir noktaya ulaştık. Salgınla mücadelede yerli aşımızın da uygulanmaya başlanması yeni yıla girerken bizleri ayrıca mutlu etti. Her yönüyle yerli ve milli bir Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı ise 2022 yılına taze umutlar ve yeni hedeflerle girdiklerini belirterek, "Önümüzde yeni bir dönem var ve bu dönemde yeni başarı hikayeleri yazmak için küresel fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2021 yılının dünya genelinde ekonominin daraldığı, Kovid-19'a bağlı sağlık sorunlarının devam ettiği zor bir yıl olarak geride kaldığını kaydeden Akıncı, "2022 yılının öncelikle salgın girdabının son bulduğu ve tarihe karıştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz özellikle bu yılın son dönemlerinde kur, faiz ve enflasyon sarmalından kaynaklı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. İhracat, üretim ve istihdam odaklı yeni ekonomi modelinin uygulanmaya konulması ile birlikte dövizdeki dalgalanma ile piyasalardaki yüksek ateşte düştü. Güçlü büyüme hedeflerimizi sürdürülebilir kılabilmemiz için öncelikle kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüşü, döviz kurlarında ise istikrarı sağlamamız gerekiyor. Bunları tam olarak sağlamamız halinde yatırım artışlarının eski performansına geri döneceğine, istihdamda sergilediğimiz başarılı performansında çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da her yeni yılın, geçen bir yılın muhasebesinin yapılmasının yanı sıra, yaşanan tecrübeler ışığında yeni yıla ilişkin yol haritasının belirlenmesine imkan sağlayan dönüm noktası olduğunu aktardı.

2021'i acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla yeni bir yıla girdiklerini belirten Sarı, şöyle devam etti:

"2022 yılında, ilçemizin sahip olduğu bütün imkanları kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Nizip'in her yönüyle modern bir ilçe haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, tüm kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilçemizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır."