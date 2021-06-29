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GAİB Başkanı Kileci'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret - Son Dakika

GAİB Başkanı Kileci'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret

29.06.2021 10:29
GAİB Başkanı Kileci'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Bakanlık yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Bakanlık yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Resmi ziyarette GAİB'in son dönemde Bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler, öne çıkan ve ulusal çapta ses getiren projeler ile Bölgeden ihracatı gerçekleştirilen ürün kalemlerinin çeşitlendirilmesine yönelik birçok konu Ticaret Bakanlığı'nın gündemine taşındı.

GAİB Başkanı Kileci, Ticaret Bakanlığına gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ile Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanı Ahmet Onur Öztürk ile görüştü. Çok verimli bir Ankara ziyareti olduğunu aktaran Kileci yaptığı değerlendirmede, " Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda ihracat hayati önem taşıyor. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi de ülkemizin uzun vadeli hedeflerine ulaşılması adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme kararlılığına sahip. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz faaliyetleri ve yürüttüğümüz projeleri Bakanlığımıza aktarmak arzusuyla bir ziyaret gerçekleştirdik ve başta Bakanımız olmak üzere Bakanlık yetkililerle ile görüştük. 2020 yılında 193 ülkeye 9,3 milyar dolarlık ihracat yapmış bir Bölgenin İhracatçı Birlikleri Başkanı olarak ihracatçılarımızı temsil etmek ve bu başarıyı bir kez daha gözler önüne sermek gurur verici oldu. Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci şehri Gaziantep liderliğinde emin adımlarla ilerleyen Bölgemiz, yılsonu itibari ile 12 milyar dolarlık bir ihracat hedefine sahip." ifadelerinde bulundu.

"GAİB eğitimleri Bölgede başladı, ülke çapına yayıldı"

GAİB tarafından düzenlenen eğitimlerin Güneydoğu'da başladığını, daha sonra ülke çapına yayıldığını ifade eden Kileci, "Eğitimi temel alarak çıktığımız ihracat yolculuğunda çok güzel bir noktadayız. Eğitim seminerlerine hiç ara vermeyen Birliklerimizin online seminerlerinden Mayıs ayı itibarıyla toplam 37 bin724 katılımcı yararlandı. Seminerler dışında Birliklerimiz bünyesinde düzenlenen uzun soluklu eğitimlerden şimdiye kadar mezun olan kişi sayısı ise 465'e ulaştı. Bakanlığımızı da bu rakamlardan haberdar etmek oldukça mutluluk vericiydi" dedi.

"Projelerimizle gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz"

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde gençliğe yatırım yapan projeler ürettiklerini ve hayata geçirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Kileci, "Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede, yürütmekte olduğumuz projeleri aktardık. Önde gelen sektörlerimizin genç yeteneklere ihtiyacı var. Bizler de bu minvalde projeler üretiyor, gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz. Tekstil Birliğimiz tarafından düzenlenen 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması', Halı Birliğimiz tarafından açılan Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarımı Anasanat Dalı ve yine Halı Birliğimiz tarafından düzenlenen 'Makine Halısı Tasarım Yarışması' ile Hububat Birliğimiz tarafından yapımı planlanan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi söz konusu projelerden sadece bazıları" şeklinde konuştu.

"Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilecek"

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanı Ahmet Onur Öztürk ile yaptıkları görüşmede, Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi üzerinde özellikle durduklarını kaydeden Kileci, "Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz, kurulacak Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilmesine öne ayak olmayı hedefliyor. Fizibilite çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Merkezimiz, teknik danışmanlık, test, eğitim, katkı malzemesi üretimi alanlarında faaliyet göstermesinin yanı sıra tasarım süreçlerinin, test ve analiz hizmetlerinin de yürütüleceği bir donanıma sahip olacak. Merkezin uluslararası akreditasyona sahip olmasıyla test konusunda dışa bağımlılığımız da ortadan kalkacak" dedi.

"Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi önemli bir husus"

Bölgesel ihraç çeşitliliğine dair hususların da Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldüğünü aktaran Kileci, "Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi, bölgelerin sektörel krizlerden daha az etkilenmesine, bölgesel ihracatın sektör bazlı krizlere daha dayanıklı hale gelmesine ve sosyo ekonomik yapının daha stabil olmasına vesile olacaktır. Bu bağlamda, birinci elden yetkili bulunan Bakanlığımız ile yaptığımız detaylı görüşmelerde Birlik iştigal sahamıza dair beklentilerin karşılanacağını temenni ediyoruz. Böylece ihracat hedeflerine doğru atılan adımlar daha da sağlamlaşacak, Birliklerimiz tarafından ihracatçıya verilen hizmetler hızla artacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı açılıyor"

Kileci son olarak, Ticaret Bakanının Gaziantep'te kurulacak bir Gümrük Laboratuvarı müjdesi verdiğini ileterek, "Gaziantepli ihracatçılarımızın gümrük işlemlerinde laboratuvar ihtiyacını giderecek geniş kapsamlı bir gümrük laboratuvarına ihtiyacı vardı. Birliklerimizin girişimiyle bu ihtiyaç Bakanlığımıza iletildi. Bu görüşmemizde Ticaret Bakanımızdan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gümrük laboratuvarı kurulacağı sözünü aldım. Tüm sektörlerin ihtiyacına cevap verecek bu laboratuvarla Gaziantep ve çevre illerdeki ihracatçılarımız artık Mersin, Adana, İskenderun ya da İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacak. Bu sayede demuraj sorunu da ortadan kalkacak. Hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de ek maliyetlerin önüne geçilecek. Bakanımız, Gaziantep'te faaliyete geçecek gümrük laboratuvarının çalışmalarına başlandığını iletti. Bu güzel haberi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimize ve Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAİB Başkanı Kileci'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Mehmet Muş, Güneydoğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB Başkanı Kileci'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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