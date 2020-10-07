GAİB Başkanı Kileci Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı

GAİB Başkanı Kileci: "Suudi Arabistan daha çok zarar görür"

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi boykot kararına da değinen Kileci, "Suudi Arabistan bizden daha fazla zarar görür" dedi.

GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eylül ayı ihracat rakamlarını ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı ihracat rakamlarında artış olduğunu belirten Kileci, "Eylül ayında 2019 yılında 804 milyon 687 bin Türk Lirası ihracat yapmıştık, bu yıl ise 898 milyon Türk Lirası ihracat ile yüzde 11,7'lik artış gerçekleştirdik. Eylül ayı GAİB için 175 ülke ve 2 bin 270 firma ile tüm zamanların en çok ülkeye ihracat yapılan ayı ve en çok ihracatçı sayısına ulaşılan ay oldu. Yine GAİB Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ve bölgeler Irak, ABD, Birleşik Krallık, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve İran olmuştur. ihracattaki ilk 10 ülkemiz bunlardır. Ana sektörlerimiz ise Sanayi, Tarım ve Madencilik olarak 3 ana başlıkta topluyoruz. Çok büyük bir oranda sanayi üretimimiz var" dedi.

Gaziantep İhracatta Türkiye'de 5'inci sırada

Gaziantep'in ihracat rakamlarının son anlarda artmasıyla Ankara'yı geçerek 5'inci sıraya yükseldiğini ifade eden Kileci, "İhracatta Gaziantep olarak Türkiye'de 5' inci sıradayız. Biz sürekli Ankara'yla çekişir bir durumdaydık. Rakamlarımız da birbirine çok yakın. Hatta son iki güne kadar Ankara ihracatı bizden öndeydi. Ancak bizim ihracatçılarımız son 2 günde bir şeyler yaparak, ihracatı arttırdılar. Böylelikle tekrardan 5'inci sıraya ulaştık. Gaziantep'in ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 145,3 oldu. Bu çok önemli. Ülke ekonomisi için de çok önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

"300 rakamına takılmayın"

Sunumun ardından gazetecilerinin sorularını yanıtlayan GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhurbaşkanın açılışını gerçekleştirdiği 300 fabrika sorusuna "300 rakamına takılmayın" diyerek, "Bu tehlikeli sorulardan bir tanesi. Ben aslında bu konulara girmek istemiyorum ama bir defaya mahsus söyleyeceğim. Burada 300 rakamına takılmayın. 30 olsa ne olur 3 bin olsa ne olur. Bizim burada bakmamız gereken şu açıkladığımız rakamlardır. İşçi sayımızın artması, elektrik tüketiminin artması, doğal gaz tüketiminin artması ve çevre illerden işçi taşıyoruz. Prefabrikçiye 6 ay sonraya sıra veriliyor. Organize sanayiye gidin her taraf şantiye gibi. Bütün fabrikaları önünde konteynırlar, tırlar, işçi servisleri var. Bunları görmemezlikten gelmek bu şehre haksızlık olur. Burada bir hata olabilir. Teknik bir hata olabilir. Ben şunu savunmuyorum. 300 ya da 500 açıklanır ben bunu savunmuyorum. Bu benim işim değil. Benim işim bu bölgedeki 8 bin ihracatçıyı temsilen söylüyorum beni ilgilendiren tarafı bardağın dolu tarafıdır. Boş tarafını az soğutmadan, onu görmezlikten gelmeden, bardağın dolu tarafı ile ilgilenirim. Ben rakama bakarım, ben iş insanıyım. Ben siyasetçi ya da politikacı değilim" şeklinde konuştu.

"Suudi Arabistan daha çok zarar görür"

Suudi Arabistan'ın Türkiye mallarına boykot kararı almasına tepki gösteren Kileci, "Şu anda Suudi Arabistan Türk ihracatçısının en önemli problemlerinden bir tanesi. Bugüne kadar üstü kapalı yapılan şeyler artık su yüzüne çıktı. Bu sorun bakanlıkla çözülebilecek bir sorun değil. Daha üst seviyede çözülebilecek bir sorun çünkü Suudi Arabistan krallıkla yönetiliyor. Ben ilişkilerimizin düzeleceğine dair bir şey söyleyemem öyle bir yetkim, haddim yok. Biz bununla mücadele edeceğiz. Ama şunu unutmayın onlardan bir zarar görürsek onlar bizden daha fazla zarar görür. Bizden çıktıkları an onların göreceği zarar çok fazla olacaktır" diye konuştu.